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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi

17.03.2020 17:33
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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz'in yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 875.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 16.05.2019 tarih ve 28/650 sayılı Karar ile onaylanmış ve ilgili İhraç Belgesi 21.05.2019 tarihindeki Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu İhraç belgesi onay tarihinden (16.05.2019) sonra, piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulumuz'un 26.02.2020 tarih ve 450 sayılı Kararıyla, İhraç Belgesi'nin "Borçlanma Aracına ve İhraca İlişkin Esaslar" bölümünün tadil edilmesi, SPK'nın 17.03.2020 tarihli yazısıyla uygun bulunmuştur.
İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve ihraç belgesinin güncel hali ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830121


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