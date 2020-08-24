***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/08/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 946.900.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/08/2020 tarih ve 51/975 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870833BIST