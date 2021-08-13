***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
13.08.2021 19:12
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/08/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 12/08/2021 ve 40/1214 sayılı kararı ile toplamda şirketimize 765.075.000 TL nominal limit onaylamış olup, ilk etapta 700,000,000 TL lik kısmına ait bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bu limitin ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958114
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,17
|Açılış
|: 487,53
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5260
|8,5286
|% -0,14
|
|Euro
|10,0672
|10,0766
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7946
|11,8537
|% 0,30
|
|Frank
|9,2814
|9,3373
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|24,76
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,49
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,16
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|-0,58
|