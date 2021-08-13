***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/08/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu 12/08/2021 ve 40/1214 sayılı kararı ile toplamda şirketimize 765.075.000 TL nominal limit onaylamış olup, ilk etapta 700,000,000 TL lik kısmına ait bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bu limitin ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958114BIST