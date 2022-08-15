***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 11.08.2022 tarih ve 42/1183 sayılı kararı ile 680 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055384BIST