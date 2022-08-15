***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
15.08.2022 12:41
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 11.08.2022 tarih ve 42/1183 sayılı kararı ile 680 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055384
BIST
13:152.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,62
|Açılış
|: 2.875
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|Önceki Kapanış
|: 2.864
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2.885
En Düşük
2.858
13:1517,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 18,0150
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|Önceki Kapanış
|: 17,9920
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17,9681
En Düşük
17,8981
13:1518,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
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|Açılış
|: 18,3700
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|Önceki Kapanış
|: 18,4450
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18,4337
En Düşük
18,3003
13:151.026,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,79
|Açılış
|: 1.026,59
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|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
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1.040,84
En Düşük
1.025,72
BIST En Aktif Hisseler13:13
|CMBTN
|240,30
|4.794.225
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|674.609
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|259.641.747
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|4.594.185
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|33.989.642
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|540.240.699
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|78.058.251
|% -9,96
|
|BALAT
|11,15
|314.092
|% -7,08
|
|AKENR
|1,85
|48.299.019
|% -6,57
|
|BRMEN
|1,81
|198.115
|% -5,73
|
|THYAO
|62,50
|2.099.134.322
|% 0,16
|
|ODAS
|4,39
|1.212.329.785
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,64
|1.040.722.349
|% 0,91
|
|AKBNK
|10,19
|731.338.403
|% 1,90
|
|ASELS
|24,78
|690.514.319
|% 0,90
|
|ODAS
|4,39
|1.212.329.785
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,56
|661.992.418
|% 0,56
|
|GSRAY
|6,64
|1.040.722.349
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,45
|656.248.153
|% -3,89
|
|YKBNK
|5,49
|654.471.214
|% 0,92
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9616
|17,9630
|% 0,17
|
|Euro
|18,3039
|18,3136
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,6115
|21,7199
|% -0,38
|
|Frank
|18,9207
|19,0347
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,18
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-26,96
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,20
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|-74,00
|
|Tam
|6.897
|6.953
|-39,00
|
|Yarım
|3.361
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,32
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,28
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|B. Petrol
|93,95
|93,95
|-4,20
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