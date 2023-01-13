***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
13.01.2023 16:38
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15/12/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 12.01.2023 tarih ve 2/32 sayılı kararı ile 386.500.00 TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102098
BIST
16:234.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,50
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:2318,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:2320,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0777
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
16:231.146,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.146,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:21
|MANAS
|11,37
|99.086.998
|% 10,02
|
|EPLAS
|38,50
|6.854.518
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.097.060
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|ALFAS
|234,50
|268.916.132
|% -6,20
|
|KLGYO
|2,77
|168.942.996
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,02
|3.463.918.883
|% -5,76
|
|THYAO
|134,60
|6.669.263.074
|% -0,88
|
|ASELS
|54,90
|4.736.271.279
|% -1,79
|
|EREGL
|40,12
|4.578.040.149
|% 1,36
|
|KRDMD
|18,51
|4.311.117.957
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,02
|3.463.918.883
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|3.463.918.883
|% -5,76
|
|YKBNK
|9,11
|2.158.867.559
|% 0,77
|
|KRDMD
|18,51
|4.311.117.957
|% -2,06
|
|SKBNK
|2,63
|494.851.363
|% -0,38
|
|PETKM
|17,70
|2.686.312.920
|% 1,61
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7841
|18,7955
|% 0,06
|
|Euro
|20,3015
|20,3140
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,8139
|22,9283
|% -0,24
|
|Frank
|20,1338
|20,2551
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|7.766
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.796
|7.864
|54,00
|
|Yarım
|3.798
|3.848
|26,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.924
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|0,09
|
Seans Raporu
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