***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/12/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 12.01.2023 tarih ve 2/32 sayılı kararı ile 386.500.00 TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102098BIST