***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.07.2020 10:38
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim-SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
Ek Açıklamalar
Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılması ile ilgili olarak 08.07.2020 tarihinde Yönetim Kurlu toplantısı yapılmış olup, 1,000.000.000,-TL nominal üst sınırına kadar, halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin ihraç belgesi için Sermaye Piyasa Kurulu'na 10.07.2020 tarihinde raf kaydı için başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860669
BIST
10:35120.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 879,35
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:356,8577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:357,8445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:35401,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,88
|Açılış
|: 401,56
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.669.348
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.060.672
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|245.490
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.191.046
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|DURDO
|17,77
|342.675
|% -4,56
|
|LUKSK
|21,36
|190.610
|% -4,30
|
|EKGYO
|2,33
|198.689.529
|% 1,30
|
|ASELS
|33,30
|144.382.604
|% 0,48
|
|ODAS
|2,91
|122.933.027
|% 1,75
|
|GUSGR
|5,41
|119.782.109
|% -0,18
|
|SISE
|6,50
|114.517.872
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,33
|198.689.529
|% 1,30
|
|TSKB
|1,28
|67.319.124
|% 0,79
|
|ODAS
|2,91
|122.933.027
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,82
|75.468.190
|% 1,11
|
|USAK
|1,95
|71.656.365
|% 5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6713
|8,7147
|% 0,19
|
|Frank
|7,2766
|7,3204
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,07
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.685
|2.698
|6,70
|
|Yarım
|1.303
|1.320
|3,30
|
|Çeyrek
|654
|661
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,27
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