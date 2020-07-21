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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.07.2020 10:38
GÜNCEL HABERLER



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim-SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020

Ek Açıklamalar
Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılması ile ilgili olarak 08.07.2020 tarihinde Yönetim Kurlu toplantısı yapılmış olup, 1,000.000.000,-TL nominal üst sınırına kadar, halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin ihraç belgesi için Sermaye Piyasa Kurulu'na 10.07.2020 tarihinde raf kaydı için başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860669


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YONGA 29,04 88.282 % 10,00  
BFREN 667,10 2.060.672 % 9,99  
PKENT 490,00 245.490 % 9,99  
VKFYO 6,72 4.191.046 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6713 8,7147 % 0,19  
Frank 7,2766 7,3204 % 0,04  
Riyal 1,8224 1,8315 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 4,07  
Altın Gr. 402 402 1,12  
Cumhuriyet 2.660 2.700 10,00  
Tam 2.685 2.698 6,70  
Yarım 1.303 1.320 3,30  
Çeyrek 654 661 1,60  
Gümüş.Ons 20,35 20,38 0,44  
Gümüş Gr. 4,48 4,49 0,10  
B. Petrol 43,55 43,55 0,27  
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