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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.08.2020 11:16
GÜNCEL HABERLER



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasa Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/975 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 946.900.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.08.2021

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869312


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Altın Ons 1.953 1.953 8,67  
Altın Gr. 464 464 4,08  
Cumhuriyet 3.088 3.135 -38,00  
Tam 3.074 3.151 16,84  
Yarım 1.486 1.524 8,14  
Çeyrek 745 762 4,08  
Gümüş.Ons 26,90 26,94 0,48  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,13  
B. Petrol 44,62 44,62 -0,18  
Seans Raporu 14:38
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