***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.08.2020 11:16
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasa Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/975 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 946.900.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.08.2021
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869312
BIST
14:381.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:387,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:388,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
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8,7724
En Düşük
8,7054
14:38464,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,34
|Açılış
|: 464,45
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:38
|HUBVC
|16,94
|65.774.893
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.573
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.280.665
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.287.739
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.047.839
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|DEVA
|21,18
|112.195.412
|% -6,61
|
|GARAN
|6,98
|656.617.397
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,94
|578.762.817
|% 0,52
|
|RTALB
|51,30
|516.425.413
|% 8,46
|
|KRDMD
|2,82
|473.569.259
|% 3,30
|
|KLGYO
|8,37
|398.951.485
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,94
|578.762.817
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,82
|473.569.259
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,12
|226.270.779
|% 2,42
|
|GARAN
|6,98
|656.617.397
|% 2,95
|
|PETKM
|3,76
|357.505.211
|% 4,16
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3922
|7,3960
|% 0,53
|
|Euro
|8,7635
|8,7685
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6441
|9,6925
|% 0,48
|
|Frank
|8,1033
|8,1521
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9660
|1,9758
|% 0,51
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,67
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|