***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/08/2021 tarih ve 40/1214 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.08.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu 12/08/2021 ve 40/1214 sayılı kararı ile toplamda şirketimize 765.075.000 TL nominal limit onaylamış olup, ilk etapta 700,000,000 TL lik kısmına ait bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bu limitin ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK borçlanma aracı ihraçları başvuru formu.pdfEK: 2 ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958113BIST