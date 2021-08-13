***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.08.2021 19:12
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/08/2021 tarih ve 40/1214 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.08.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 12/08/2021 ve 40/1214 sayılı kararı ile toplamda şirketimize 765.075.000 TL nominal limit onaylamış olup, ilk etapta 700,000,000 TL lik kısmına ait bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bu limitin ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK borçlanma aracı ihraçları başvuru formu.pdf
EK: 2 ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958113
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
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1.449
En Düşük
1.440
18:058,5289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,5480
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|Önceki Kapanış
|: 8,5750
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8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
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10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,48
|Açılış
|: 487,62
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|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5267
|8,5288
|% -0,14
|
|Euro
|10,0660
|10,0793
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,7899
|11,8490
|% 0,26
|
|Frank
|9,2790
|9,3349
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2684
|2,2798
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|25,37
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,16
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|-0,51
|