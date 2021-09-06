***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.09.2021 15:43
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/08/2021 tarih ve 40/1214 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? TL nominal limit onaylamış olup, 700,000,000 TL lik ve 65.075.000TL lik bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bu limitlerin ihraç belgeleri ektedir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 765.075.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.08.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 12/08/2021 ve 40/1214 sayılı kararı ile toplamda şirketimize 765.075.000 TL nominal limit onaylamış olup, 700,000,000 TL lik ve 65.075.000TL lik bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bu limitlerin ihraç belgeleri ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK borçlanma aracı ihraçları başvuru formu.pdf
EK: 2 ihraç belgesi ve eki.pdf
EK: 3 ihraç belgesi ve eki_2.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961980
BIST