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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.05.2022 16:10
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 805.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 805 Milyon TL'ye kadar nominal değerde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032095


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Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 22,07 22,10 0,28  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 0,26  
B. Petrol 111 111 0,52  
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