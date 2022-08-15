***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 680.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.08.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 11.08.2022 tarih ve 42/1183 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yolu ile ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TEB Finansman Başvuru Formu.pdfEK: 2 TEB Finansman Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055381BIST