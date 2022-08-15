***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.08.2022 12:35
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 680.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.08.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 11.08.2022 tarih ve 42/1183 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yolu ile ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TEB Finansman Başvuru Formu.pdf
EK: 2 TEB Finansman Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055381
BIST
14:292.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,63
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:2917,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
14:2918,3272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0737
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:291.025,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -14,14
|Açılış
|: 1.025,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.024,96
BIST En Aktif Hisseler14:29
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.187.003
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.477.833
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.236.591
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.121.421
|% -9,96
|
|UFUK
|59,00
|2.210.024
|% -6,20
|
|AKENR
|1,87
|51.934.863
|% -5,56
|
|DEVA
|33,66
|65.099.596
|% -4,86
|
|THYAO
|62,45
|2.345.498.913
|% 0,08
|
|ODAS
|4,39
|1.325.567.929
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,85
|1.200.046.003
|% 4,10
|
|AKBNK
|10,20
|821.996.009
|% 2,00
|
|SASA
|52,55
|792.177.920
|% -0,10
|
|ODAS
|4,39
|1.325.567.929
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,55
|710.487.654
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,85
|1.200.046.003
|% 4,10
|
|DOHOL
|4,47
|749.691.589
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|766.980.473
|% 0,92
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9563
|17,9633
|% 0,17
|
|Euro
|18,3080
|18,3272
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,6496
|21,7581
|% -0,21
|
|Frank
|18,9196
|19,0336
|% -0,28
|
|Riyal
|4,7686
|4,7926
|% 0,16
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-27,48
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,90
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.893
|6.942
|-50,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,29
|20,31
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|-4,79
|