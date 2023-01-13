***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 386.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 12.01.2023 tarih ve 2/32 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yolu ile ihraç edilecek 386.500.000TLborçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhrac Basvuru Formu.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102099BIST