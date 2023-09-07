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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.09.2023 16:11
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 950.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 950 Milyon TL'ye kadar nominal değerde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile Tahvil /Finansman Bonosu ihraç edilmesine yönelik yönetim kurulu kararı alınmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192631


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ULAS 22,44 28.970.722 % 10,00  
KSTUR 594,00 926.640 % 10,00  
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Altın Gr. 1.654 1.654 1,88  
Cumhuriyet 11.238 11.408 -15,00  
Tam 10.989 11.086 -25,00  
Yarım 5.511 5.564 -13,00  
Çeyrek 2.747 2.782 -6,00  
Gümüş.Ons 22,96 22,99 -0,20  
Gümüş Gr. 19,74 19,77 -0,22  
B. Petrol 90,27 90,27 -0,33  
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