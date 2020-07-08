***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
08.07.2020 12:17
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir kârdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856666
BIST
12:37119.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 209,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:376,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:377,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:37397,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,47
|Açılış
|: 397,44
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.602.579
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.113.166
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.640.838
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.420.906
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.295.400
|% -9,92
|
|SONME
|8,55
|13.208.511
|% -7,57
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,94
|64.881.213
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,27
|1.204.432.729
|% 1,34
|
|SISE
|6,54
|1.061.704.295
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|679.101.914
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|676.106.111
|% 4,50
|
|GARAN
|8,23
|609.645.884
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,27
|1.204.432.729
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,93
|326.521.483
|% 2,66
|
|SISE
|6,54
|1.061.704.295
|% 0,77
|
|PETKM
|4,37
|679.101.914
|% -1,13
|
|TRKCM
|4,41
|676.106.111
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5634
|8,6064
|% -0,18
|
|Frank
|7,2580
|7,3017
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.592
|7,80
|
|Tam
|2.648
|2.659
|8,00
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,90
|
|Çeyrek
|643
|651
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,08
|