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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

10.07.2020 17:22
GÜNCEL HABERLER



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 07.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında "Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir kârdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi." şeklinde alınan karar 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859049


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Sterlin 8,6621 8,7056 % 0,42  
Frank 7,2820 7,3258 % 0,14  
Riyal 1,8253 1,8344 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 0,60  
Altın Gr. 399 399 0,76  
Cumhuriyet 2.593 2.615 10,40  
Tam 2.669 2.684 10,80  
Yarım 1.296 1.313 5,20  
Çeyrek 648 657 2,60  
Gümüş.Ons 18,68 18,73 0,01  
Gümüş Gr. 4,13 4,13 0,01  
B. Petrol 42,52 42,52 0,17  
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