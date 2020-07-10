***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
10.07.2020 17:22
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında "Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir kârdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi." şeklinde alınan karar 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859049
BIST
17:49114.227
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -1.566,69
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:496,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
17:497,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:49398,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,54
|Açılış
|: 398,49
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|104,50
|25.410.574
|% 10,00
|
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.879.738
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|8.569.598
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.518.493
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|19.264.306
|% -9,75
|
|PEKGY
|8,74
|60.473.890
|% -9,15
|
|EKGYO
|2,13
|2.252.391.608
|% -1,39
|
|GARAN
|7,77
|1.244.063.112
|% -1,77
|
|TRKCM
|4,60
|1.224.899.855
|% -0,65
|
|SISE
|6,19
|1.175.310.846
|% -2,98
|
|THYAO
|11,74
|1.129.736.593
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,13
|2.252.391.608
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,64
|461.795.102
|% -2,38
|
|ODAS
|2,69
|731.769.762
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,60
|1.224.899.855
|% -0,65
|
|KRDMD
|3,01
|741.418.098
|% -2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6621
|8,7056
|% 0,42
|
|Frank
|7,2820
|7,3258
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,60
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|10,40
|
|Tam
|2.669
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|0,17
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