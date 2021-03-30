***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir kârdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921880BIST