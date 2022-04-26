***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 26.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023821BIST