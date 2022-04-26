***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
26.04.2022 16:12
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 26.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023821
BIST
17:422.405
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -77,89
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.404
17:4214,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0343
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:4215,7724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0613
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:42906,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,86
|Açılış
|: 906,79
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ACSEL
|43,12
|68.704.833
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.797.036
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.265.402
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.436.090
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,85
|275.268.152
|% -9,44
|
|KGYO
|4,67
|22.132.606
|% -8,97
|
|GSDDE
|4,02
|44.702.479
|% -8,84
|
|THYAO
|39,30
|6.709.483.485
|% -0,76
|
|KRDMD
|14,72
|3.010.115.010
|% -2,26
|
|GARAN
|14,97
|1.902.326.645
|% 0,00
|
|EREGL
|33,26
|1.902.194.783
|% -3,59
|
|SISE
|17,70
|1.882.745.507
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,63
|1.297.778.128
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.718.140.858
|% -2,73
|
|ODAS
|2,40
|783.951.235
|% -3,23
|
|TSKB
|1,90
|388.842.517
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,72
|3.010.115.010
|% -2,26
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7948
|14,8043
|% 0,25
|
|Euro
|15,7587
|15,7718
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,6659
|18,7595
|% -0,58
|
|Frank
|15,3730
|15,4656
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9355
|3,9552
|% 0,18
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,26
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,50
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de
-
17:55LIDFA
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 557 adet işlem
-
17:54GSDDE
Yüzde -8.84 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 617, 642 adet işlem