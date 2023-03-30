***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
30.03.2023 14:29
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129721
BIST
16:314.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,94
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3119,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0515
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3121,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2436
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:311.212,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.212,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EKSUN
|78,65
|9.263.082
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.269.845
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|607.899.424
|% 9,99
|
|RODRG
|61,10
|3.377.547
|% 9,99
|
|PAMEL
|231,40
|96.394.393
|% -9,15
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|LIDFA
|5,82
|89.844.895
|% -3,48
|
|AVHOL
|22,02
|142.904.446
|% -3,34
|
|EGEPO
|15,44
|10.241.615
|% -3,20
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|ASTOR
|54,05
|2.474.322.798
|% 0,37
|
|GOKNR
|22,04
|1.321.248.765
|% 9,98
|
|ALFAS
|318,60
|753.936.101
|% 1,53
|
|OYAKC
|35,50
|696.527.277
|% -0,22
|
|AKFYE
|19,59
|4.857.133.697
|% -3,69
|
|GOKNR
|22,04
|1.321.248.765
|% 9,98
|
|ASTOR
|54,05
|2.474.322.798
|% 0,37
|
|EUREN
|11,39
|315.440.293
|% 1,70
|
|SEGYO
|2,23
|57.105.398
|% 3,72
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1670
|19,1716
|% 0,27
|
|Euro
|20,9744
|21,0021
|% 1,17
|
|Sterlin
|23,6549
|23,7736
|% 0,67
|
|Frank
|20,9114
|21,0373
|% 0,77
|
|Riyal
|5,0903
|5,1158
|% 0,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,28
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|5,07
|
|Cumhuriyet
|8.164
|8.288
|7,00
|
|Tam
|8.180
|8.268
|-8,00
|
|Yarım
|4.010
|4.046
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.023
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,22
|
|B. Petrol
|78,24
|78,24
|0,65
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 39 kaybederek (% -0.06 ) 5, 456
-
16:46XU100
Endeks 4, 955 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 38, 041.00 milyon TL de
-
16:46KRGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 355 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem