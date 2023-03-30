***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabilir karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129721BIST