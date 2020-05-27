***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2020 12:03
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29-08-2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 22 Mayıs 2020 Tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin derecelendirme notunu aşağıdaki şekilde teyit etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)Sabit görünüm'
Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"
Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Negatif Görünüm"
Support Rating '4' seviyesinde
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846858
BIST
13:17104.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.805,06
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:176,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0532
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:177,4747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0839
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4752
En Düşük
7,3528
13:17372,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,66
|Açılış
|: 372,28
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.379.693
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.217.551
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.928.703
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.427.130
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|36.992.493
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.062.614
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.590.642
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|KUTPO
|22,64
|4.401.354
|% -9,94
|
|THYAO
|12,20
|1.144.475.689
|% 8,83
|
|GARAN
|7,59
|644.362.213
|% 0,66
|
|PGSUS
|57,80
|489.195.790
|% 7,53
|
|ASELS
|29,92
|403.978.448
|% 2,19
|
|SOKM
|12,38
|359.910.174
|% 4,38
|
|THYAO
|12,20
|1.144.475.689
|% 8,83
|
|GSRAY
|2,93
|253.996.499
|% 8,92
|
|GARAN
|7,59
|644.362.213
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,20
|174.878.847
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,54
|195.715.835
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3289
|8,3706
|% 1,02
|
|Frank
|6,9655
|7,0075
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7991
|1,8081
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,33
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|15,10
|
|Tam
|2.485
|2.509
|15,60
|
|Yarım
|1.213
|1.226
|7,50
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,75
|0,06
|
|B. Petrol
|35,72
|35,72
|-0,45
|