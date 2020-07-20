***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 17 Temmuz 2020 Tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin derecelendirme notunu aşağıdaki şekilde teyit etmiştir.Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)Sabit görünüm'Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Negatif Görünüm"Support Rating '4' seviyesindehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860515BIST