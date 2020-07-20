***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.07.2020 16:04
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 17 Temmuz 2020 Tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin derecelendirme notunu aşağıdaki şekilde teyit etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)Sabit görünüm'
Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"
Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Negatif Görünüm"
Support Rating '4' seviyesinde
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860515
BIST
17:20119.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 782,17
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:206,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:207,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:20400,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,39
|Açılış
|: 400,51
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.631.721
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.918.847
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.642
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.556.556
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,42
|153.585.518
|% -7,49
|
|DITAS
|30,60
|4.672.404
|% -6,36
|
|AYEN
|5,62
|16.854.846
|% -6,33
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,34
|1.188.452.504
|% 2,18
|
|SISE
|6,42
|996.211.898
|% 3,55
|
|GUSGR
|5,46
|878.599.691
|% 9,86
|
|ASELS
|33,16
|758.275.653
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,80
|704.505.380
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,34
|1.188.452.504
|% 2,18
|
|CEMAS
|1,80
|704.505.380
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,46
|878.599.691
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|396.000.621
|% 9,61
|
|SISE
|6,42
|996.211.898
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6379
|8,6812
|% 0,54
|
|Frank
|7,2685
|7,3123
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,77
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.622
|22,60
|
|Tam
|2.678
|2.690
|23,20
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,40
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,48
|
Seans Raporu
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-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 493, 23 artarak (% 0.37 ) 134, 872
-
17:30XU100
Endeks 119, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 15, 998.00 milyon TL de
-
17:30ITTFH
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 074, 280 adet işlem
-
17:29MARKA
Yüzde 4.73 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 524, 780 adet işlem
-
17:28CEMAS
Yüzde 5.23 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 393, 707, 409 adet işlem