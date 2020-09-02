***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Eylül 2020 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para notunun görünümünü Durağan'dan Negatif'e güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR) Sabit görünüm'Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Negatif Görünüm"Support Rating '4' seviyesindehttps://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-revises-turkish-banks-outlooks-to-negative-on-sovereign-outlook-change-01-09-2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872863BIST