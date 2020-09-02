***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 10:52
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Eylül 2020 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para notunun görünümünü Durağan'dan Negatif'e güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR) Sabit görünüm'
Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"
Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Negatif Görünüm"
Support Rating '4' seviyesinde
https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-revises-turkish-banks-outlooks-to-negative-on-sovereign-outlook-change-01-09-2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872863
BIST
10:481.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:487,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:488,7612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:48465,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,35
|Açılış
|: 465,27
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler10:45
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.048.974
|% 9,98
|
|PKENT
|1.131,00
|3.689.526
|% 9,97
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|19.907.706
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,66
|22.458.527
|% -9,02
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|FENER
|30,12
|250.260.803
|% 6,81
|
|GSRAY
|3,28
|230.486.676
|% 3,47
|
|BJKAS
|3,26
|195.199.353
|% 5,16
|
|SISE
|6,21
|188.851.238
|% 0,16
|
|TURSG
|6,28
|181.971.242
|% 5,55
|
|GSRAY
|3,28
|230.486.676
|% 3,47
|
|BJKAS
|3,26
|195.199.353
|% 5,16
|
|SISE
|6,21
|188.851.238
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,77
|52.850.625
|% 0,57
|
|TURSG
|6,28
|181.971.242
|% 5,55
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3728
|7,3752
|% 0,10
|
|Euro
|8,7555
|8,7604
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8072
|9,8564
|% -0,21
|
|Frank
|8,0563
|8,1048
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,13
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-8,39
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|0,37
|
Seans Raporu
10:45
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10:59DOGUB
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10:55QNBFL
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, MGROS