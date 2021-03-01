***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/09/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Şubat 2021 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR) Sabit görünüm'Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Durağan Görünüm"Support Rating '4' seviyesindehttps://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-revises-outlook-on-13-turkish-banks-to-stable-on-sovereign-change-26-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913847BIST