***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 10:11
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Şubat 2021 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR) Sabit görünüm'
Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"
Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Durağan Görünüm"
Support Rating '4' seviyesinde
https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-revises-outlook-on-13-turkish-banks-to-stable-on-sovereign-change-26-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913847
BIST
14:211.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 30,96
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:217,2832
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1417
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:218,7724
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,1970
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:21407,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,94
|Açılış
|: 407,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:21
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|VERTU
|33,10
|59.959.153
|% 9,97
|
|KSTUR
|391,40
|1.384.083
|% 9,97
|
|KONTR
|81,75
|29.106.932
|% 9,95
|
|PAMEL
|28,72
|3.251.399
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|TACTR
|25,10
|387.880
|% -3,46
|
|SAYAS
|19,30
|10.429.133
|% -2,67
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|THYAO
|13,86
|1.116.840.106
|% 2,74
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|742.403.539
|% 2,17
|
|GUBRF
|81,95
|506.161.864
|% 2,69
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,27
|318.647.535
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,91
|77.697.740
|% 3,41
|
|PETKM
|5,34
|444.649.427
|% 1,52
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2764
|7,2832
|% -1,91
|
|Euro
|8,7663
|8,7724
|% -2,20
|
|Sterlin
|10,1176
|10,1684
|% -1,87
|
|Frank
|7,9155
|7,9632
|% -2,64
|
|Riyal
|1,9308
|1,9404
|% -2,18
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|16,27
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-82,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-79,37
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-38,39
|
|Çeyrek
|655
|670
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,78
|