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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.03.2021 10:11



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Şubat 2021 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para notunun görünümünü Negatif'ten Durağan'a güncellemiş olup notlarını teyit etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR) Sabit görünüm'
Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm" 
Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Durağan Görünüm" 
Support Rating  '4' seviyesinde
https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-revises-outlook-on-13-turkish-banks-to-stable-on-sovereign-change-26-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913847


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