***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.06.2021 17:16
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24 Haziran 2021 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlarını aşağıda belirtildiği gibi teyit etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)/ Sabit görünüm'
Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B+/Sabit Görünüm"
Uzun Vadeli Yerel Para notu "BB-/Sabit Görünüm"
Support Rating '4' seviyesinde
https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-teb-finansman-at-b-outlook-stable-24-06-2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944208
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0583
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7778
En Düşük
8,6753
18:0510,4739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0680
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4896
En Düşük
10,3652
18:05502,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,33
|Açılış
|: 502,38
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
502,86
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7579
|8,7670
|% 0,67
|
|Euro
|10,4609
|10,4739
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,1390
|12,1999
|% 0,40
|
|Frank
|9,5076
|9,5649
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3272
|2,3389
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,28
|