***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24 Haziran 2021 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlarını aşağıda belirtildiği gibi teyit etmiştir.Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)/ Sabit görünüm'Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B+/Sabit Görünüm"Uzun Vadeli Yerel Para notu "BB-/Sabit Görünüm"Support Rating '4' seviyesindehttps://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-teb-finansman-at-b-outlook-stable-24-06-2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944208BIST