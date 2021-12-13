***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlarını aşağıda belirtildiği gibi teyit etmiştir. Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)/ Sabit görünüm' Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B+/Negatif Görünüm" Uzun Vadeli Yerel Para notu "BB-/Negatif Görünüm" Support Rating '4' seviyesinde https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-revises-outlooks-on-turkish-banks-nbfis-subsidiaries-to-negative-on-sovereign-action-10-12-2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982871BIST