***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 13:58
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirne Kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlatını aşağıda belirtildiği gibi revize etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu "AA(TUR)/ Stabil görünüm"
Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B/Negatif Görünüm"
Kısa Vadeli Yabancı Para notu "B"
Uzun Vadeli Yerel Para notu "B+/Negatif Görünüm"
Kısa Vadeli Yerel Para notu "B"
https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-downgrades-22-turkish-banks-ratings-outlooks-negative-25-02-2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005066
BIST
13:521.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,74
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
13:5213,8133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0178
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
13:5215,6082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0222
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
13:52846,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,43
|Açılış
|: 846,14
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler13:52
|EDATA
|22,10
|9.728.161
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.076.036
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|194.601
|% 9,85
|
|KAPLM
|47,26
|960.484
|% 9,80
|
|OZKGY
|7,11
|81.689.366
|% 9,72
|
|AYES
|19,20
|272.158
|% -9,43
|
|PKENT
|387,50
|8.456.623
|% -8,61
|
|UTPYA
|11,00
|268.888
|% -8,33
|
|AEFES
|24,80
|40.968.429
|% -7,60
|
|KSTUR
|240,00
|255.836
|% -7,16
|
|THYAO
|26,28
|2.765.585.962
|% -3,74
|
|EREGL
|31,06
|1.525.563.749
|% -0,32
|
|KRDMD
|11,72
|1.320.690.197
|% 3,53
|
|TUPRS
|191,50
|933.262.571
|% 6,45
|
|PETKM
|7,86
|669.243.411
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,72
|1.320.690.197
|% 3,53
|
|YKBNK
|3,59
|399.025.230
|% -2,18
|
|THYAO
|26,28
|2.765.585.962
|% -3,74
|
|HUNER
|2,63
|254.307.552
|% -1,50
|
|ADESE
|0,71
|64.347.776
|% 9,23
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8023
|13,8133
|% 0,13
|
|Euro
|15,4629
|15,6082
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,4294
|18,5218
|% -0,10
|
|Frank
|14,9149
|15,0048
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6692
|3,6876
|% 0,07
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|14,14
|
|Altın Gr.
|848
|848
|9,25
|
|Cumhuriyet
|5.657
|5.742
|40,00
|
|Tam
|5.621
|5.764
|31,68
|
|Yarım
|2.717
|2.788
|15,33
|
|Çeyrek
|1.363
|1.394
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,40
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,10
|
|B. Petrol
|98,90
|98,90
|4,78
|