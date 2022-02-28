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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 13:58
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası derecelendirne Kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlatını aşağıda belirtildiği gibi revize etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu "AA(TUR)/ Stabil görünüm"    
Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B/Negatif Görünüm"
 Kısa Vadeli Yabancı Para notu "B"
Uzun Vadeli Yerel Para notu "B+/Negatif Görünüm"
Kısa Vadeli Yerel Para notu "B"
        
https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-downgrades-22-turkish-banks-ratings-outlooks-negative-25-02-2022





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005066


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 22,10 9.728.161 % 9,95  
SNKRN 30,28 1.076.036 % 9,95  
DIRIT 3,57 194.601 % 9,85  
KAPLM 47,26 960.484 % 9,80  
OZKGY 7,11 81.689.366 % 9,72  
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13:52 Alış Satış %  
Dolar 13,8023 13,8133 % 0,13  
Euro 15,4629 15,6082 % -0,14  
Sterlin 18,4294 18,5218 % -0,10  
Frank 14,9149 15,0048 % 0,46  
Riyal 3,6692 3,6876 % 0,07  
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13:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 14,14  
Altın Gr. 848 848 9,25  
Cumhuriyet 5.657 5.742 40,00  
Tam 5.621 5.764 31,68  
Yarım 2.717 2.788 15,33  
Çeyrek 1.363 1.394 7,66  
Gümüş.Ons 24,38 24,40 0,14  
Gümüş Gr. 10,84 10,86 0,10  
B. Petrol 98,90 98,90 4,78  
Seans Raporu 13:52
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