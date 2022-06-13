***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.06.2022 10:19
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirne Kuruluşu Fitch Ratings, 10 Haziran 2022 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlatını aşağıda belirtildiği gibi revize etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu "AA(TUR)/ Stabil görünüm"
Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B/Negatif Görünüm"
Kısa Vadeli Yabancı Para notu "B"
Uzun Vadeli Yerel Para notu "B+/Negatif Görünüm"
Kısa Vadeli Yerel Para notu "B"
Shareholder Support "b"
https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-teb-finansman-as-at-b-outlook-negative-10-06-2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036859
BIST
10:242.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,34
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.530
10:2417,2084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0980
|Açılış
|: 24,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2400
|
17,2801
En Düşük
17,0425
10:2418,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0609
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0582
|
18,2021
En Düşük
17,8779
10:241.034,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,23
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:22
|UFUK
|55,25
|1.136.281
|% 9,51
|
|DOBUR
|47,92
|658.520
|% 7,73
|
|KRTEK
|18,94
|5.395.537
|% 6,64
|
|FONET
|13,86
|20.972.444
|% 6,21
|
|BERA
|13,23
|75.892.319
|% 5,84
|
|ULUUN
|19,92
|24.492.225
|% -4,14
|
|OYYAT
|60,05
|9.677.365
|% -3,15
|
|TSGYO
|5,90
|13.196.148
|% -2,96
|
|TETMT
|228,70
|1.408.149
|% -2,56
|
|SEKFK
|5,70
|1.275.558
|% -2,40
|
|THYAO
|46,76
|553.972.131
|% 0,13
|
|SISE
|22,32
|277.008.387
|% 0,45
|
|EREGL
|32,64
|203.240.608
|% -1,81
|
|SASA
|43,44
|197.167.695
|% -1,18
|
|KRDMD
|13,80
|179.805.595
|% -1,36
|
|DOHOL
|4,12
|176.000.541
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,73
|114.389.628
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,58
|59.249.015
|% -0,39
|
|TSKB
|2,40
|48.586.744
|% 0,00
|
|KARSN
|7,37
|123.436.380
|% 0,27
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1566
|17,1844
|% 0,43
|
|Euro
|18,0040
|18,0602
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,1167
|21,2226
|% 0,53
|
|Frank
|17,3656
|17,4702
|% 0,69
|
|Riyal
|4,5881
|4,6111
|% 0,90
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-11,05
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,93
|