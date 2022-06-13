***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirne Kuruluşu Fitch Ratings, 10 Haziran 2022 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlatını aşağıda belirtildiği gibi revize etmiştir.Ulusal uzun vadeli notu "AA(TUR)/ Stabil görünüm"Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B/Negatif Görünüm"Kısa Vadeli Yabancı Para notu "B"Uzun Vadeli Yerel Para notu "B+/Negatif Görünüm"Kısa Vadeli Yerel Para notu "B"Shareholder Support "b"https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-teb-finansman-as-at-b-outlook-negative-10-06-2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036859BIST