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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.06.2022 10:19
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirne Kuruluşu Fitch Ratings, 10 Haziran 2022 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlatını aşağıda belirtildiği gibi revize etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu "AA(TUR)/ Stabil görünüm"    
Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B/Negatif Görünüm"
 Kısa Vadeli Yabancı Para notu "B"
Uzun Vadeli Yerel Para notu "B+/Negatif Görünüm"
Kısa Vadeli Yerel Para notu "B"
Shareholder Support "b"
https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-teb-finansman-as-at-b-outlook-negative-10-06-2022





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036859


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 55,25 1.136.281 % 9,51  
DOBUR 47,92 658.520 % 7,73  
KRTEK 18,94 5.395.537 % 6,64  
FONET 13,86 20.972.444 % 6,21  
BERA 13,23 75.892.319 % 5,84  
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10:22 Alış Satış %  
Dolar 17,1566 17,1844 % 0,43  
Euro 18,0040 18,0602 % 0,27  
Sterlin 21,1167 21,2226 % 0,53  
Frank 17,3656 17,4702 % 0,69  
Riyal 4,5881 4,6111 % 0,90  
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10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -11,05  
Altın Gr. 1.035 1.035 4,80  
Cumhuriyet 6.804 6.907 144,00  
Tam 6.770 6.942 13,45  
Yarım 3.272 3.358 6,50  
Çeyrek 1.641 1.679 3,25  
Gümüş.Ons 21,52 21,55 -0,37  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 -0,05  
B. Petrol 120 120 -1,93  
Seans Raporu 10:22
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