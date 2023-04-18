***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/07/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 18 Nisan 2023 tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin notlarını aşağıda belirtildiği gibi açıklamıştır.Ulusal uzun vadeli notu "AA(TUR)/ Durağan Görünüm"Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B-/Negatif Görünüm"Kısa Vadeli Yabancı Para notu "B"Uzun Vadeli Yerel Para notu "B/Negatif Görünüm"Kısa Vadeli Yerel Para notu "B"Destek Notu "b-"https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-teb-finansman-at-b-outlook-negative-18-04-2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139747BIST