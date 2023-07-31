***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.07.2023 14:14
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.07.2023 18:23:59 tarihinde yapmış olduğumuz duyurununun düzeltmesidir.
Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş arasında 26.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup şirketimiz SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. den derecelendirme hizmeti almaya başlayacaktır
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177173
BIST
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17:237.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 145,42
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2326,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0710
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2329,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0799
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:231.703,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.703,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ALFAS
|841,50
|1.418.869.400
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|380.177.677
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.518.587
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|704.309.140
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|400.390.826
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.277.632
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.628.570
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,48
|383.601.261
|% -8,94
|
|DGGYO
|46,24
|225.878.111
|% -8,25
|
|EREGL
|41,70
|11.619.278.721
|% 8,42
|
|THYAO
|235,20
|8.096.721.357
|% 0,09
|
|ASTOR
|111,40
|6.641.133.296
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,08
|6.598.124.274
|% 0,93
|
|KRDMD
|25,40
|5.785.254.580
|% 6,99
|
|EKGYO
|8,78
|4.984.640.539
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,08
|6.598.124.274
|% 0,93
|
|ZOREN
|4,31
|1.408.616.883
|% 6,16
|
|EREGL
|41,70
|11.619.278.721
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,07
|3.931.427.916
|% 0,13
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9082
|26,9475
|% 0,26
|
|Euro
|29,7112
|29,7178
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,5101
|34,6831
|% 0,25
|
|Frank
|30,9185
|31,1048
|% 0,47
|
|Riyal
|7,1559
|7,1917
|% 0,18
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:23
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17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, SAHOL
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17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 12 artarak (% 1.92 ) 6, 436
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17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ZEDUR, MRSHL, FZLGY, SAYAS, SMRTG, INGRM, ULUSE, FMIZP, ATAKP
-
17:38
HUNER, KRDMB, AKGRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
DAGI, RAYSG, ELITE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında