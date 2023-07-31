***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.07.2023 18:23:59 tarihinde yapmış olduğumuz duyurununun düzeltmesidir.Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş arasında 26.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup şirketimiz SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. den derecelendirme hizmeti almaya başlayacaktırSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177173BIST