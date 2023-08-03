***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile kredi derecelendirme çalışmamız sonlanmış olup, şirketimiz SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. den derecelendirme hizmeti almaya başlayacaktır.Fitch Rating'in ilgili açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-teb-finansman-at-b-withdraws-ratings-03-08-2023Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180322BIST