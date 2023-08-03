***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.08.2023 17:30
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile kredi derecelendirme çalışmamız sonlanmış olup, şirketimiz SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. den derecelendirme hizmeti almaya başlayacaktır.
Fitch Rating'in ilgili açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-teb-finansman-at-b-withdraws-ratings-03-08-2023
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180322
BIST
'
18:057.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -37,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:0526,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0402
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1194
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.676,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.676,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9508
|26,9564
|% 0,13
|
|Euro
|29,5672
|29,5949
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,1498
|34,3211
|% -0,04
|
|Frank
|30,7020
|30,8870
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1639
|7,1999
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.951
|11.041
|-41,00
|
|Yarım
|5.480
|5.546
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.773
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,39
|20,41
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB