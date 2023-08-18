***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., şirketimiz TEB Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "(TR) AA / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "(TR) A1+ / (Stabil Görünüm)" olarak açıklamıştır. Değerlendirmeye ilişkin rapor ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186939BIST