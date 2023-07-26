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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

26.07.2023 18:24
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
26/07/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
25/07/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilme notu verilmesi kapsamında Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş arasında 26.07.2023  tarihinde sözleşme imzalanmış olup şirketimiz SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. den derecelendirme hizmeti almaya başlayacaktır
Saygılarımızla

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175537


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