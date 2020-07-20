***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 16:06
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılması ile ilgili olarak 08.07.2020 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, 1,000.000.000,-TL nominal üst sınırına kadar halka arz yoluyla gerekse halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860517
BIST
16:03119.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 734,18
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:036,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:037,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:03400,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,31
|Açılış
|: 400,43
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.377.974
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.822.292
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.000.292
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,57
|135.592.860
|% -6,65
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,31
|982.395.758
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,44
|851.011.758
|% 9,46
|
|SISE
|6,51
|794.566.632
|% 5,00
|
|ASELS
|33,04
|669.408.709
|% 1,47
|
|GARAN
|7,94
|561.999.636
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,31
|982.395.758
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,81
|451.769.771
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,44
|851.011.758
|% 9,46
|
|ADESE
|2,49
|379.604.578
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,81
|245.196.967
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6347
|8,6780
|% 0,51
|
|Frank
|7,2730
|7,3168
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,58
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.620
|20,90
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,50
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,50
|
|Çeyrek
|652
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,28
|
Seans Raporu
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16:13DERIM
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16:10XU100
Endeks 119, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 13, 772.00 milyon TL de
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16:09INDES
Yüzde 4.73 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 777, 810 adet işlem