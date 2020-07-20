***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılması ile ilgili olarak 08.07.2020 tarihinde Yönetim Kurlu toplantısı yapılmış olup, 1,000.000.000,-TL nominal üst sınırına kadar,halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin ihraç belgesi için Sermaye Piyasa Kurulu'na 10.07.2020 tarihinde raf kaydı için başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860518BIST