***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 16:08
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılması ile ilgili olarak 08.07.2020 tarihinde Yönetim Kurlu toplantısı yapılmış olup, 1,000.000.000,-TL nominal üst sınırına kadar,
halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin ihraç belgesi için Sermaye Piyasa Kurulu'na 10.07.2020 tarihinde raf kaydı için başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860518
BIST
16:00119.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 722,09
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:006,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:007,8379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:00400,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,34
|Açılış
|: 400,46
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.305.474
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.822.292
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|172.936.933
|% -9,87
|
|DITAS
|30,02
|4.117.354
|% -8,14
|
|ASUZU
|16,58
|134.962.515
|% -6,59
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,31
|981.249.801
|% 0,87
|
|GUSGR
|5,44
|849.862.130
|% 9,46
|
|SISE
|6,48
|751.368.934
|% 4,52
|
|ASELS
|33,00
|666.780.459
|% 1,35
|
|GARAN
|7,95
|555.445.886
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,31
|981.249.801
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,81
|403.462.217
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,44
|849.862.130
|% 9,46
|
|ADESE
|2,50
|378.797.597
|% 9,17
|
|IHLGM
|1,80
|244.884.272
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6362
|8,6795
|% 0,52
|
|Frank
|7,2753
|7,3191
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,58
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.620
|20,90
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,50
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,50
|
|Çeyrek
|652
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,28
|
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