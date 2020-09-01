***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sn. Stephane BECOULET 01.09.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Genel Müdürlük görevine Şirketimizde Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Sn. Gamze Halide BERBEROĞLU atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872229BIST