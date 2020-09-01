***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 11:31
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Stephane BECOULET 01.09.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Genel Müdürlük görevine Şirketimizde Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Sn. Gamze Halide BERBEROĞLU atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872229
BIST
11:271.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.076
11:277,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3765
En Düşük
7,3225
11:278,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:27471,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,49
|Açılış
|: 471,33
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:27
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.285.152
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.048.310
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.684.885
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,80
|10.786.989
|% -6,29
|
|ICBCT
|8,01
|224.739.685
|% 2,82
|
|GARAN
|6,80
|185.332.386
|% 0,59
|
|FENER
|27,08
|183.937.602
|% 5,62
|
|SISE
|6,07
|160.658.994
|% 0,50
|
|KRDMD
|3,02
|153.559.090
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,74
|138.771.275
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,02
|153.559.090
|% -0,98
|
|PETKM
|3,92
|152.372.007
|% 0,26
|
|ZOREN
|2,66
|94.750.413
|% -1,48
|
|TSKB
|1,09
|37.794.621
|% 0,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3674
|7,3724
|% 0,36
|
|Euro
|8,8189
|8,8245
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,8666
|9,9161
|% 0,77
|
|Frank
|8,1414
|8,1904
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9587
|1,9685
|% 0,29
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,26
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
11:27
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11:41XU100
Endeks 1, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 3, 633.00 milyon TL de
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11:41PETUN
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 438, 296 adet işlem
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11:40CMBTN
Yüzde 4.40 oranında artışla 70.00 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 908 adet işlem
-
11:38PNSUT
Yüzde 8.38 oranında artışla 19.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 435, 052 adet işlem
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11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, EKGYO, KRDMD