***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üst yönetim kadrosunda değişiklikler olmuştur. Şirketimizde Hazine Müdürü olarak görev yapan Can Mehmet SARIDAL, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Yine şirketimizde Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görev yapan Ebru GÜNER ÖZARSLAN ise Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm'den sorumlu Genel Müdür Yardımclığı görevine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872235BIST