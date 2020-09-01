***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 11:32
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üst yönetim kadrosunda değişiklikler olmuştur. Şirketimizde Hazine Müdürü olarak görev yapan Can Mehmet SARIDAL, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Yine şirketimizde Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görev yapan Ebru GÜNER ÖZARSLAN ise Değişim Yönetimi ve Dijital Dönüşüm'den sorumlu Genel Müdür Yardımclığı görevine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872235
BIST
11:311.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:317,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:318,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:31471,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,65
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:31
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.285.152
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.048.310
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.684.885
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,80
|10.786.989
|% -6,29
|
|ICBCT
|8,01
|224.739.685
|% 2,82
|
|GARAN
|6,80
|185.332.386
|% 0,59
|
|FENER
|27,08
|183.937.602
|% 5,62
|
|SISE
|6,07
|160.658.994
|% 0,50
|
|KRDMD
|3,02
|153.559.090
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,74
|138.771.275
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,42
|41.865.848
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|73.995.988
|% -1,90
|
|CEMAS
|1,48
|35.174.112
|% -1,33
|
|ADESE
|1,94
|35.291.609
|% 0,52
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3662
|7,3728
|% 0,36
|
|Euro
|8,8153
|8,8260
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,8653
|9,9148
|% 0,76
|
|Frank
|8,1385
|8,1875
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9580
|1,9679
|% 0,25
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,66
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,69
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,86
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|