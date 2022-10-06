***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Finansman A.Ş.'nin mevcut paylarının %86'sı BNP Paribas Personal Finance S.A. ve %14'ü TEB Holding A.Ş.'ye ait olup, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu 06/10/2022 tarihli Mutabakat Metni uyarınca, TEB Finansman A.Ş.'nin paylarının tamamının (%100), geçerliliği BDDK, Rekabet Kurumu ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilgili yasal otoritelere başvuruların/bilgilendirmelerin yapılması ve/veya gerekli onayların tamamlanmasına tabi olmak kaydıyla, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye devredilmesi ("Planlanan İşlem") hususunda mutabık kalınmış olduğunu bilgilerinize sunarız.Söz konusu işlem grup içi yeniden yapılandırma kapsamında olup, Planlanan İşlem'in tamamlanması akabinde, TEB Finansman A.Ş.'nin tek pay sahibi Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olacaktır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederizSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068456BIST