***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 18:15
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Finansman A.Ş.'nin mevcut paylarının %86'sı BNP Paribas Personal Finance S.A. ve %14'ü TEB Holding A.Ş.'ye ait olup, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu 06/10/2022 tarihli Mutabakat Metni uyarınca, TEB Finansman A.Ş.'nin paylarının tamamının (%100), geçerliliği BDDK, Rekabet Kurumu ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilgili yasal otoritelere başvuruların/bilgilendirmelerin yapılması ve/veya gerekli onayların tamamlanmasına tabi olmak kaydıyla, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye devredilmesi ("Planlanan İşlem") hususunda mutabık kalınmış olduğunu bilgilerinize sunarız.
Söz konusu işlem grup içi yeniden yapılandırma kapsamında olup, Planlanan İşlem'in tamamlanması akabinde, TEB Finansman A.Ş.'nin tek pay sahibi Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068456
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.021,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.021,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5745
|18,5896
|% 0,03
|
|Euro
|18,2018
|18,2132
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6593
|20,7629
|% -0,03
|
|Frank
|18,6847
|18,7972
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,33
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.846
|6.924
|-7,00
|
|Yarım
|3.336
|3.385
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.692
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,43
|94,43
|-0,41
|