***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 18:17
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022 04.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.10.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına müteakip 04.11.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında TEB Finansman A.Ş.'nin sermayesindeki toplam 71.626.000 adet nama yazılı paya bölünmüş paylardan (i) BNP Paribas Personal Finance S.A.'nın sahibi bulunduğu 61.300.800 adet payın ve (ii) TEB Holding A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 10.325.200 adet payın Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla, BNP Paribas Personal Finance S.A., TEB Holding A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 04.11.2022 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı duyurulmuştu.
Söz konusu işlemin grup içi yeniden yapılandırma kapsamında olduğu pay devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu ve ilgili yasal otoritelere başvuruların/bilgilendirmelerin yapılması ve/veya gerekli onayların tamamlanması akabinde, pay devrinin gerçekleştirileceği de duyurulmuştu. Bu kapsamda, pay devrine ilişkin (i) Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın E-70922894-120.01.06-54921 sayılı yazısı ve (ii) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-32521522-101.04.02-73994 sayılı yazısı ile başvurularımız olumlu sonuçlanmış ve gerekli onaylar alınmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102661
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.156,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.156,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7856
|18,7935
|% 0,06
|
|Euro
|20,3311
|20,3445
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,8585
|22,9731
|% -0,23
|
|Frank
|20,2030
|20,3247
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-5,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.835
|7.901
|91,00
|
|Yarım
|3.818
|3.866
|44,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
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