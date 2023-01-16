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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2023 18:17
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2022 04.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       06.10.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına müteakip 04.11.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında TEB Finansman A.Ş.'nin sermayesindeki toplam 71.626.000 adet nama yazılı paya bölünmüş paylardan (i) BNP Paribas Personal Finance S.A.'nın sahibi bulunduğu 61.300.800 adet payın ve (ii) TEB Holding A.Ş.'nin sahibi bulunduğu 10.325.200 adet payın Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla, BNP Paribas Personal Finance S.A., TEB Holding A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 04.11.2022 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı duyurulmuştu.
 
Söz konusu işlemin grup içi yeniden yapılandırma kapsamında olduğu pay devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu ve ilgili yasal otoritelere başvuruların/bilgilendirmelerin yapılması ve/veya gerekli onayların tamamlanması akabinde, pay devrinin gerçekleştirileceği de duyurulmuştu. Bu kapsamda, pay devrine ilişkin (i) Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın E-70922894-120.01.06-54921 sayılı yazısı ve (ii) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-32521522-101.04.02-73994 sayılı yazısı ile başvurularımız olumlu sonuçlanmış ve gerekli onaylar alınmıştır.
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102661


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