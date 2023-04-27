***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Can Mehmet Sarıdal 19/04/2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.Sn. Sarıdal'a şirketimize sağlamış olduğu önemli katkı ve özverili çalışmalar için teşekkür eder hayatının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar dileriz.İlgili pozisyona yönelik yapılacak atama daha sonra duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141593BIST