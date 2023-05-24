***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2023 14:03
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, 17.05.2023 tarih ve 539 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 02.09.2015 tarihinde tescil edilen, 08.09.2015 tarih ve 8901 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 2015/2 sayılı Teb Finansman A.Ş. İç Yönergesi'nin iptal edilmesine,
b) Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesine uygun olarak düzenlenen, kısıtlı yetki kullanımına dair 17.05.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İç Yönerge'nin kabul edilmesine ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine
karar vermiştir.
17.05.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İç Yönerge, 23.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş, 10836 sayı ve 23.05.2023 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153324
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|KCHOL
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|ISCTR
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|1.631.047.364
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|825.533.142
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|ODAS
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|681.908.111
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|YKBNK
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|698.522.876
|% -0,91
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|AKBNK
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|970.905.283
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|16:00
|Alış
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|Dolar
|19,8776
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|% 0,22
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|Euro
|21,4771
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|% 0,50
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|Sterlin
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|24,7174
|% 0,12
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|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
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|Riyal
|5,2876
|5,3141
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|16:00
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.980
|1.980
|4,79
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|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|7,28
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|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
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|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
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|Yarım
|4.634
|4.742
|-59,00
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|Çeyrek
|2.310
|2.364
|-22,00
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|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
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|Gümüş Gr.
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|15,01
|0,03
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|B. Petrol
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|0,90
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Yüzde -4.60 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 382, 512 adet işlem
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16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem
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16:13DESPC
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 942 adet işlem