***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu, 17.05.2023 tarih ve 539 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ilea) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 02.09.2015 tarihinde tescil edilen, 08.09.2015 tarih ve 8901 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 2015/2 sayılı Teb Finansman A.Ş. İç Yönergesi'nin iptal edilmesine,b) Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesine uygun olarak düzenlenen, kısıtlı yetki kullanımına dair 17.05.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İç Yönerge'nin kabul edilmesine ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesinekarar vermiştir.17.05.2023 tarih ve 2023/1 sayılı İç Yönerge, 23.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş, 10836 sayı ve 23.05.2023 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153324BIST