***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGenel Müdürümüz (CEO) Gamze Halide Berberoğlu 01/02/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacaktır.Sn. Berberoğlu'na şirketimize sağlamış olduğu önemli katkı ve özverili çalışmalar için teşekkür eder hayatının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar dileriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245096BIST