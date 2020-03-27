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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.03.2020 11:26
GÜNCEL HABERLER



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTBTF32116 tahvilin 2. Kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSTBTF32116 tahvilin 2. Kupon ödemesi hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 875.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TEB FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 16,18
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTBTF32116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.100.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 4,0346 16,18 17,19 2.142.372,6 Evet
2 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 2,922 11,72 12,25 1.551.582 Evet
3 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 2,5305 10,15 10,54
4 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020
5 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020
6 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSTBTF32116 tahvilin 2. Kupon ödemesi hk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832591


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TIRE 5,20 16.180.548 % 9,94  
UZERB 2,56 6.697 % 9,87  
EKIZ 1,24 13.465 % 9,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8734 7,9129 % 1,18  
Frank 6,6835 6,7238 % 1,06  
Riyal 1,7170 1,7256 % 1,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.620 1.623 -8,06  
Altın Gr. 336 337 1,86  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,42 14,49 0,08  
Gümüş Gr. 2,99 3,01 0,04  
B. Petrol 25,95 25,95 -0,39  
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