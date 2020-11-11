***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman bonosu ihracı satışının tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 946.900.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TEB FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASIİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.02.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,16Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBTF22114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 0,96129Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.02.2021Kayıt Tarihi 09.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000İhraca İlişkin Diğer GelişmelerFinansman bonosu ihracı satışının tamamlaması konusunda yapılan bildirimdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887932BIST