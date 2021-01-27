***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı satışının tammalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 946.900.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TEB Finansman AŞPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş İstanbul Takas ve Saklama Bankasıİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.04.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBTF42112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95568Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.04.2021Kayıt Tarihi 27.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904596BIST