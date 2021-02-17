***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TEB Finansman AŞPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.08.2021Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.36Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBTF82118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,91554Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.08.2021Kayıt Tarihi 17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910271BIST