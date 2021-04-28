***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.04.2021 13:05
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTBTF42112 ISIN kodlu finansman bonosunun ITFA ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 946.900.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TEB Finansman AŞ
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İstanbul Takas ve Saklama Bankası
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBTF42112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95568
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.04.2021
Kayıt Tarihi 27.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFTBTF42112 ISIN kodlu finansman bonosunun ITFA ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931646
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