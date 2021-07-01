***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.07.2021 16:53
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSTBTFE2115 Tahvilin 4.kupon faiz oranı konusunda yapılan bildirimdir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 946.900.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TEB FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,0854
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTBTFE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.925.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 3,5503 14,0854 14,0929 1.239.942,27 Evet
2 01.04.2021 31.03.2021 01.04.2021 3,8448 15,2539 16,1463 1.342.796,4 Evet
3 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021 4,7631 18,8971 20,2748
4 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 4,6649 18,5073 19,8279
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSTBTFE2115 Tahvilin 4.kupon faiz oranı konusunda yapılan bildirimdir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945474
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