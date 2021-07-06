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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.07.2021 17:41



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTBTF42211 Finansman bonosu 1.kupon faiz oranı konusunda yapılan bildirimdir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 946.900.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TEB FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TL REF+1.50%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBTF42211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 5,232 20,9856 22,6974
2 06.10.2021 05.10.2021 06.10.2021
3 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022
4 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFTBTF42211 Finansman bonosu 1.kupon faiz oranı konusunda yapılan bildirimdir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946997


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Cumhuriyet 3.340 3.394 4,00  
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Yarım 1.606 1.648 -1,14  
Çeyrek 806 824 -0,57  
Gümüş.Ons 26,02 26,06 -0,11  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 -0,02  
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