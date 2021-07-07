***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTBTF42211 Finansman bonosu 1.kupon faiz ödemesi konusunda yapılan bildirimdirYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 946.900.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TEB FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASIİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.04.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TL REF+1.50%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBTF42211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 5,232 20,9856 22,6974 10.464.000 Evet2 06.10.2021 05.10.2021 06.10.20213 05.01.2022 04.01.2022 05.01.20224 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFTBTF42211 Finansman bonosu 1.kupon faiz ödemesi konusunda yapılan bildirimdirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947520BIST