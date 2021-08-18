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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.08.2021 13:04



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTBTF82118 ISIN kodlu finansman bonosunun ITFA ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TEB Finansman AŞ
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.36
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBTF82118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,91554
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.08.2021
Kayıt Tarihi 17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFTBTF82118 ISIN kodlu finansman bonosunun ITFA ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958936


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MARKA 5,01 3.504.363 % 9,87  
DAGI 3,79 80.640.102 % 9,86  
SERVE 16,90 207.565 % 9,74  
ARSAN 4,59 30.843.806 % 9,29  
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Riyal 2,2557 2,2670 % 0,66  
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Altın Ons 1.788 1.788 2,13  
Altın Gr. 488 488 3,53  
Cumhuriyet 3.232 3.280 8,00  
Tam 3.216 3.298 16,93  
Yarım 1.555 1.595 8,19  
Çeyrek 780 798 4,10  
Gümüş.Ons 23,70 23,74 0,06  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,05  
B. Petrol 69,60 69,60 0,57  
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