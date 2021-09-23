Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2021 17:12



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTBTF62227 1. Kupon faiz oranı bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 946.900.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TL REF+1.20%
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBTF62227
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 5,1416 20,6229 22,275
2 24.12.2021 23.12.2021
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:531.380
Değişim :  -1,52% |  -21,33
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397 En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler16:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.364,80 4.965.684 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.660.355 % 9,99  
GARFA 13,61 8.739.517 % 9,94  
OYLUM 11,63 25.159.289 % 9,92  
RALYH 5,13 7.548.205 % 9,85  
daha fazla
16:51 Alış Satış %  
Dolar 8,8575 8,8606 % 1,13  
Euro 10,3778 10,3903 % 0,79  
Sterlin 12,0726 12,1331 % 0,73  
Frank 9,5272 9,5846 % 0,94  
Riyal 2,3525 2,3643 % 1,01  
daha fazla
16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 -1,48  
Altın Gr. 496 496 5,33  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.272 3.354 32,44  
Yarım 1.581 1.623 15,69  
Çeyrek 793 811 7,85  
Gümüş.Ons 22,16 22,20 -0,33  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,04  
B. Petrol 77,18 77,18 -0,05  
Seans Raporu 16:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru